الإسماعيلية: التفتيش على 40 منشأة طبية وغلق 5 وإنذار 13 في حملة للعلاج الحر

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ٥ منشآت مخالفة وإنذار ١٣ منشأه أخرى لتلافي السلبيات.

تضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقامت اللجنة بالمرور على عدد ٤٠ منشأة طبية خاصة وتشمل عيادات أطفال، أسنان ومركز علاج طبيعي ومعمل تحاليل طبية وتخصصات أخرى.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.