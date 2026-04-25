الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ أسوان يقود حملة لإزالة طاحونة مخالفة على أرض زراعية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

واصلت محافظة أسوان توجيه ضرباتها القوية والحاسمة لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة ، فى إطار فرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة ملإزالة حالة تعدى بقرية الطويسة التابعة لمركز دراو.

جاءت الحملة عقب رصد المحافظ ، خلال جولته الميدانية لتفقد المشروعات التنموية والخدمية إستغلال قطعة أرض زراعية بمساحة تقارب 2000 متر مربع فى إقامة طواحين لإستخلاص الذهب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون .

حملة إزالة

 وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بإزالة التعدى بشكل كامل، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، وسيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو ، حيث تمت الإزالة الفورية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المهندس عمرو لاشين على تحرير محاضر متعددة ضد المتعدين ، شملت محاضر بيئية ، والتعدى على أرض زراعية، وسرقة تيار كهربائى ، مع إحالتهم إلى النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات الرادعة بما يحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأكدت محافظة أسوان أنها لن تتهاون فى مواجهة أى محاولات للتعدى على أراضى الدولة أو الإضرار بالبيئة أو إستنزاف الموارد مشددة على الإستمرار فى تنفيذ حملات الإزالة الفورية والتصدى الحاسم لكافة المخالفات ، بالتوازى مع تطبيق القانون بكل قوة وحزم ، حفاظاً على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

الأجهزة
الأجهزة
الأجهزة

