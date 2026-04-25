محافظ أسوان : الجدارية الفنية تراثنا بعيوننا تجسد نموذجاً مشرفاً للإبداع المحلي

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالفنانين التشكيليين الدكتورة يارا البحيرى، والمهندسة عبد الهادى المشاركين فى تنفيذ الجدارية الفنية " تراثنا بعيوننا " بسور جراج المقاولون العرب ، وذلك ضمن مشروع تطوير وتجميل وتوسعة طريق السادات.

وشهد عرض الفنانين التشكيليين على محافظ أسوان ملامح الإخراج الفنى للجدارية التى يصل طولها إلى 75 متر ، واللمسات النهائية قبل الإفتتاح لها حيث ستسغرق الأعمال أسبوعين لهذه الجدارية التى تضم أعمال فنية تحكى قصص تاريخية للعصور المختلفة التى شهدتها أسوان بما يعطى إنطباع وأثر طيب لكل من يراه ويشاهدها من أهالى أسوان ، والأفواج السياحية الزائرة من الكبار والصغار .

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بالمستوى الفنى الراقى الذى تم تنفيذ الجدارية به ، مؤكداً أنها تمثل نموذجًا مشرفًا للإبداع المحلى ، خاصة مع مشاركة متميزة لفنانى أسوان، إلى جانب ذوى الهمم الذين أضفوا لمسات جمالية لاقت إعجاب المواطنين والزائرين من مختلف الأفواج السياحية ، ولذا سنعمل على تكريم المشاركين فى الجدارية تقديراً على ما قدموه من نموذج مشرف للعمل التطوعى.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذه المبادرات تجسد التكامل بين الجهود التنفيذية والمجتمعية، وتعكس الدور الحيوى للقوى الناعمة فى نشر الوعى الجمالى، بما يسهم فى خلق بيئة حضارية متكاملة تعبر عن أصالة أسوان وتاريخها العريق، وتتواكب مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والإرتقاء بجودة الحياة.

وأوضح عمرو لاشين بأن الجدارية يتم تنفيذها بأيدى أسوانية خالصة من خلال فريق من الفنانين المتطوعين الذين يقدمون رؤية فنية تعبر عن التراث الأسوانى الأصيل بما يعزز من المظهر الحضارى لعروس المشاتى.

وأضاف لاشين بأن هذه الجدارية تمثل باكورة لسلسلة من الأعمال الفنية التى سيتم تنفيذها تباعاً فى عدد من الميادين والشوارع الرئيسية، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين الصورة البصرية، ودعم الهوية الثقافية، وتهيئة بيئة حضارية تليق بالمكانة السياحية والتاريخية لمحافظة أسوان ، والمحافظة على إستعداد للتنسيق مع أى من الجهات الراغبة من دعم مثل هذه المبادرات فى جميع مدن ومراكز المحافظة.