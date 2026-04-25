الكتلة الديمقراطية السودانية: انتصارات الجيش في النيل الأزرق تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية وأمنية

قال معتز الفحل، القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، إن التقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في مناطق إقليم النيل الأزرق، ومنها مناطق مثل مقجة والدمازين والكرمك، يمثل تطورًا مهمًا ذا بعد استراتيجي عميق، نظرًا لطبيعة هذه المناطق الحيوية التي تربط بين مدن ومراكز سكانية مؤثرة في الإقليم.

وأضاف الفحل، في مداخلة من بورتسودان، مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن قراءته لهذه التطورات لا تنفصل عن حجم الحشود والترتيبات العسكرية التي سبقت هذه العمليات، مشيرًا إلى أن الصراع في هذه المناطق يتداخل فيه العديد من الأبعاد الإقليمية، بما في ذلك ما وصفه بتأثيرات خارجية ودعم أطراف متداخلة في المشهد السوداني، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف الميداني والسياسي.

وأوضح القيادي بالكتلة الديمقراطية أن مناطق النيل الأزرق، مثل مغجا والكرمك والدمازين وكيسان ويابوس، تُعد ذات أهمية استراتيجية واقتصادية عالية، ليس فقط من الناحية العسكرية، بل أيضًا من حيث ارتباطها بالزراعة والإنتاج الغذائي داخل السودان، خاصة المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها السكان في المعيشة والصادر.

وأشار إلى أن هذه المناطق تمثل ركيزة مهمة للأمن الغذائي في السودان، حيث تعتمد عليها مساحات واسعة من الزراعة الآلية وإنتاج محاصيل استراتيجية مثل الذرة والسمسم، لافتًا إلى أن أي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي وعلى أوضاع المواطنين المعيشية.

وحذر الفحل من خطورة استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة، في ظل تقارير أممية تتحدث عن احتمالات مجاعة في عدد من المناطق، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات النزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية يضاعف من حجم الأزمة داخل البلاد.

وأكد أن النيل الأزرق لا يمثل فقط بعدًا داخليًا في الصراع، بل يرتبط أيضًا بأهمية استراتيجية أوسع تتعلق بمياه النيل والأمن الإقليمي، ما يجعل استقراره عنصرًا حاسمًا في مستقبل السودان والمنطقة.