شيرين عبدالوهاب تغني على الهواء في الحكاية.. وتوجه رسالة مؤثرة: كل ما في حياتنا نعمة لكن لا نشعر بها
شيرين عبدالوهاب : لسة عايزة أعيش وأنجح
ثروت النصيري : لولا ثورة 30 يونيو 2013 لكانت سيناء ولاية إرهابية
شيرين : نفسي الدنيا تعيش في سلام .. وأستعد لمرحلة فنية جديدة
هترجعي أحسن من الأول | شيرين : دعم الناس سر قوتي
شيرين تدعو لـ هاني شاكر: كبوة وهتعدي .. ربنا يشفيك وترجع لجمهورك
شيرين : الغنا بالنسبالي مش شغل ولا فلوس دا حياة
القناة 13 : رئيس الأركان الإسرائيلي أوصى بإبلاغ واشنطن بضرورة استئناف القتال في إيران
نمتلك كل الأوراق.. ترامب يصعد: وثيقة الإيرانيين ليست كافية لإبرام اتفاق
شيرين : صحتي زي الفل وهفضل صغيرة .. وإحنا كويسين ببركة دعاء الناس
ترامب: تلقينا عرضا أفضل خلال 10 دقائق بعد إلغاء زيارة المبعوثين للمفاوضات
شروط جديدة للمفاوضات.. إيران تسلّم باكستان ردا من 10 بنود على المقترح الأمريكي
الكتلة الديمقراطية السودانية: انتصارات الجيش في النيل الأزرق تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية وأمنية

عبد الخالق صلاح

قال معتز الفحل، القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، إن التقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في مناطق إقليم النيل الأزرق، ومنها مناطق مثل مقجة والدمازين والكرمك، يمثل تطورًا مهمًا ذا بعد استراتيجي عميق، نظرًا لطبيعة هذه المناطق الحيوية التي تربط بين مدن ومراكز سكانية مؤثرة في الإقليم.

وأضاف الفحل، في مداخلة من بورتسودان، مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن قراءته لهذه التطورات لا تنفصل عن حجم الحشود والترتيبات العسكرية التي سبقت هذه العمليات، مشيرًا إلى أن الصراع في هذه المناطق يتداخل فيه العديد من الأبعاد الإقليمية، بما في ذلك ما وصفه بتأثيرات خارجية ودعم أطراف متداخلة في المشهد السوداني، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف الميداني والسياسي.

وأوضح القيادي بالكتلة الديمقراطية أن مناطق النيل الأزرق، مثل مغجا والكرمك والدمازين وكيسان ويابوس، تُعد ذات أهمية استراتيجية واقتصادية عالية، ليس فقط من الناحية العسكرية، بل أيضًا من حيث ارتباطها بالزراعة والإنتاج الغذائي داخل السودان، خاصة المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها السكان في المعيشة والصادر.

وأشار إلى أن هذه المناطق تمثل ركيزة مهمة للأمن الغذائي في السودان، حيث تعتمد عليها مساحات واسعة من الزراعة الآلية وإنتاج محاصيل استراتيجية مثل الذرة والسمسم، لافتًا إلى أن أي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي وعلى أوضاع المواطنين المعيشية.

وحذر الفحل من خطورة استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة، في ظل تقارير أممية تتحدث عن احتمالات مجاعة في عدد من المناطق، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات النزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية يضاعف من حجم الأزمة داخل البلاد.

وأكد أن النيل الأزرق لا يمثل فقط بعدًا داخليًا في الصراع، بل يرتبط أيضًا بأهمية استراتيجية أوسع تتعلق بمياه النيل والأمن الإقليمي، ما يجعل استقراره عنصرًا حاسمًا في مستقبل السودان والمنطقة.

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

عملت عملية وتطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمان

موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

برعاية وزيري التعليم العالي والرياضة.. إعلان نتائج بطولة الدارتس المصرية

«ردع 300».. أول راجمة مصرية متعددة الأعيرة بقدرات هجومية متقدمة | صور

وزير الاتصالات يبحث مع نائب وزير الخارجية الفنلندي ورئيس شركة Nokia إنشاء مركز إقليمي متكامل

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

