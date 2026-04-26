يعني الإسماعيلي يلعب درجة رابعة؟ محمد رائف يكشف موقفه من الدمج وقرار الهبوط

شدد محمد رائف رئيس نادي الإسماعيلي، على أن وصول الفريق إلى مرحلة الهبوط أمر غير مرغوب، ولن يتم الضغط علينا لإتخاذ أي قرارات لا تراعي مصلحة النادي بشأن عمليات الدمج مع الأندية.

وقال رائف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "هناك أمور تم فتحها بشأن أمر الدمج مع الأندية دون وجود تفاصيل مؤكدة".

وأكمل: "في ضوء ما سمعناه أخبرنا أن هناك محددات وأمور يجب أن نحافظ عليها ونحافظ على قيمة الدراويش وتاريخه".

وذكر: "الإسماعيلي نادٍ جماهيري 102 سنة ولا يجوز أن يلعب النادي بترخيص أو رخصة نادٍ أخر، وفي حال حدوث خلاف أو أي مشكلة بعد الدمج وتم الانفصال .. هل يلعب الإسماعيلي في الدرجة الرابعة؟".

وأضاف: "لابد وأن أعرف موقف الإسماعيلي في حال حدوث أي شئ بكل تأكيد، وفولت في وقت سابق أن الهبوط ليس نهاية العالم ولن تكون ورقة تحت ضغط نتخذ أي قرارات بشأنها، والقرارات النهائية للجمعية العمومية غير العادية وليس اللجنة المعينة، وإن كان الدمج وفق شروط تحترم الإسماعيلي فوق رأسنا من فوق وقرارنا واحد وهنعلن بمنتهى الوضوح للجمعية العمومية".

واختتم: "في حال الموافقة على كل الاستفسارات والطلبات، سندرس الأمر واللجنة لن تقبل بأي ضغط لاتخاذ قرارات لا تراعي مرحلة الإسماعيلي، والحديث عن أي دمج مع فريق القناة غير صحيح ونتمنى له التوفيق والنجاح وهو نادي عريق وقديم وكبير".