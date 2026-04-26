Apple تطلق أول جهاز يُدعّم شاشات OLED .. إليك أهم مواصفاته

قد يكون جهاز MacBook Ultra أول جهاز من Apple يدعم شاشات OLED واللمس فبحسب مارك جورمان من بلومبيرج تعمل آبل على تطوير حاسوب محمول جديد فائق الأداء، يُطلق عليه مبدئيًا اسم ماك بوك ألترا. والهدف هو وضعه في فئة أعلى من ماك بوك برو الحالي، مع توقع إطلاقه في أوائل عام ٢٠٢٧. إذا تحقق هذا، فقد يكون أحد أكبر التغييرات التي طرأت على تشكيلة أجهزة آبل منذ سنوات.

من المتوقع أن تُشكّل الشاشة نقلة نوعية. يُقال إن جهاز MacBook Ultra هو أول جهاز MacBook ينتقل إلى شاشة OLED، ليحل محل شاشات Mini LED المستخدمة في طرازات Pro الحالية. من شأن ذلك أن يُحسّن التباين، ويُعمّق درجات اللون الأسود، ويُحسّن جودة الصورة بشكل عام. كما أن شاشات OLED أرق، مما قد يُساعد Apple على تقليل سُمك الجهاز قليلاً.

قد يطرأ تغيير أيضاً على تصميم الواجهة الأمامية. فمن الممكن استبدال النتوء الموجود منذ عام 2021 بفتحة كاميرا أصغر حجماً، مما سيوفر مساحة أكبر على الشاشة.

ويعد من التغييرات الملحوظة الأخرى إدخال اللمس. إذ تشير التقارير إلى أن آبل تخطط لإضافة شاشة لمس، وهو أمر تجنبته في أجهزة ماك لسنوات.

على الجانب الآخر يعد من المتوقع أن يشهد الأداء تحسناً ملحوظاً. إذ يُتوقع أن يعمل جهاز MacBook Ultra بمعالجات M6 Pro وM6 Max المصنعة بتقنية 2 نانومتر، ما سيُحسّن السرعة والكفاءة مقارنةً بالطرازات الحالية. كما يُشاع أيضاً دعم شبكات الهاتف المحمول عبر مودم Apple الخاص، ما قد يُتيح اتصالاً بشبكات الجيل الخامس LTE لأجهزة MacBook لأول مرة.

من المتوقع الإبقاء على منافذ مثل HDMI وMagSafe وفتحة بطاقة SD. لا يزال الوقت مبكراً، وقد تتغير الخطط، ولكن إذا تحققت بعض هذه التوقعات، فقد يُصبح MacBook Ultra إضافةً قيّمةً لمجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Apple