حي شمال الغردقة يواجه مخالفات البناء بحملة حاسمة في زرزارة

واصل حي شمال الغردقة جهوده المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة فرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتحت إشراف اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، قاد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال، حملة ميدانية موسعة بمنطقة زرزارة، أسفرت عن إزالة فورية لـ5 حالات تعدٍ، شملت إنشاء غرف عشوائية وبلكونات وأسوار حديدية امتدت إلى الشوارع، وتسببت في إعاقة أعمال التطوير.

وشاركت في الحملة فرق المتابعة الميدانية، وقسم التنظيم، وقسم البيئة، حيث تم التعامل مع المخالفات وإزالتها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب متابعة الموقع لضمان عدم تكرار التعديات.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات بشكل يومي لرصد أي مخالفات، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون، وأن الدولة ماضية في مواجهة البناء العشوائي حفاظًا على حقوق المواطنين ودعمًا لخطة التنمية بالمحافظة.