إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

أصيب صباح اليوم الأحد، 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وقع بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بمدخل مركز ومدينة الغنايم بالطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.



وانتقل إلى موقع الحادث ضبط الشرطة والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل وأسفر الحادث عن إصابة كلا من " سميرة عبد الله عطية" 50 عاما، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، و " استر سمير رشدي "26 عاما، و " مينا يوحنا جاد الرب" 35 عاما، و " ويصا متى راغب" 35 عاما، و " كرولس يوحنا جاد الرب " 20 عاما، كدمات متفرقة بالجسم مقيمين محافظة قنا.



وجرى نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.