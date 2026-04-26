جنايات فوة تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة لاعب كاراتيه بكفر الشيخ

تنظر محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، محاكمة عامل متهم بإنهاء حياة شاب «لاعب كاراتيه»، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وذلك على إثر وجود خلافات سابقة بينهما.

وكشفت أوراق القضية رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز سيدى سالم، والمقيدة برقم 16 لسنة 2026 كلي كفر الشيخ، قيام المتهم «ح.م»، 20 عامًا، ويقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، في يوم 26 ديسمبر 2025 ضرب عمدًا المجني عليه محمد السيد، وذلك بأن وجه إليه ضربات عدة استقرت إحداها في صدره.

كما تبين أن المتهم استخدم في تلك الواقعة سلاح أبيض "سكين" فأحدث ما ألم به من إصابات مثبوتة في تقرير الصفة التشريحية لكنها أفضت إلى موته بينما وجه للمتهم إحرازه سلاحًا أبيض «سكين»، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.