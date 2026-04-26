سقوط 3 نصابين استولوا على أموال راغبى السفر للخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن توفير فرص عمل للمواطنين بالخارج -على خلاف الحقيقة- وإستغلالها فى النصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على 4 محافظ إلكترونية بها دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد (14) واقعة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .





