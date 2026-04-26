الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طارق عبد العزيز: شاركنا من 100 عام في الأولمبياد وحققنا 4 ميداليات

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز
ماجدة بدوى

شن النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمجلس الشيوخ ، هجومًا حادًا على الإخفاقات في وزارة الشباب، مؤكدًا أن طلبات المناقشة العامة المعروضة اليوم على مجلس الشيوخ، والتي تتعلق بمراكز الشباب والمراهنات والألعاب الأولمبية، تمثل «رؤوس حربة» مهمة، وقد تم مناقشتها من قبل، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات، ولن يحدث شيء إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وانتقد رئيس برلمانية الوفد خلال كلمته في الجبسه العامه اليوم ، إخفاق الاتحادات الرياضية في تحقيق عدد مناسب من الميداليات، مقارنًا بين أول مشاركة لمصر في دورة الألعاب الأولمبية عام 1938، حيث حصلت على 4 ميداليات بتكلفة 9 آلاف جنيه، وبين عام 2024، حيث حصلت على 3 ميداليات بتكلفة بلغت مليار و280 مليون جنيه.

وأوضح أنه يوجّه حديثه إلى وزارة الشباب وليس إلى وزير الشباب الذي بدأ مهام منصبه حديثًا.

وحمّل طارق عبد العزيز المسؤولية للجنة الأولمبية، متسائلًا عن الخطط التي اعتمدتها اللجنة والاتحادات، ومهاجمًا ظواهر المنشطات والسماسرة.

وطالب عبد العزيز بفتح ملفات هروب اللاعبين الموهوبين، مستشهدًا بتجنيس إحدى اللاعبات ومنحها جنسية إحدى الدول العربية، نتيجة التضييق عليها، مؤكدًا أن الأمر بالغ الخطورة ويستوجب المناقشة.

كما هاجم الإهمال في مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن الوزير زار الأسبوع الماضي محافظة الدقهلية، ولم يمر على أي مركز شباب ليرى حجم الإهمال، وغياب اللاعبين، وضعف البنية التحتية.

احتجاز سفينتين إسرائيليتين من قبل القوات البحرية للحرس الثوري | صور

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.

