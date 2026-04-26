رئيس تضامن النواب لـ صدى البلد: عقد جلسات استماع لقانون الأحوال الشخصية الثلاثاء المقبل

أعلنت الدكتورة راندا مصطفي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، عن عقد جلسة استماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026، وذلك لمناقشة ملف الأسرة المصرية وسبل تعزيز الحماية التشريعية والاجتماعية لها.



وأشارت “ مصطفى ” في في تصريحات لـ«صدى البلد» أن الجلسة تستهدف دعم الاتجاهات الرامية إلى تبني مفهوم متكامل للأسرة المصرية، بما يسهم في تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية، مع الحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية من مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية وغيرها.

ومن المقرر أن تتم دعوة عدد من الجهات والوزارات المعنية للمشاركة في أعمال الجلسة، وتشمل وزارات العدل، الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الثقافة، والإعلام، إلى جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، فضلًا عن عدد من الخبراء والمتخصصين، من بينهم رئيس قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية بالكلية الإكليريكية، وأستاذ بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ السابق.



كما تتناول الجلسة ما يستجد من أعمال ذات صلة بملف الأسرة.