نائب الشيوخ يطالب بضرورة الإسراع في تشكيل المحكمة الرياضية

استهل النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، كلمته بتوجيه التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء، وفي ملف المراهنات الرياضية، أكد النائب أن الظاهرة موجودة بالفعل وتتطلب تفعيل القوانين القائمة، مشدداً على دور مباحث الإنترنت والبنك المركزي في تطبيق هذه التشريعات لضبط هذه الممارسات.

وفيما يتعلق بملف مراكز الشباب، أشار عبد النبي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أهمية الاهتمام بالمنشآت المنتشرة في 4588 قرية، ضارباً المثل بمركز شباب "جزيرة ناصر" كنموذج ناجح يُحتذى به بفضل الإدارة الواعية، ومتمنياً تعميم هذه التجربة على باقي المراكز.

وطالب النائب بضرورة تأهيل وتدريب المسؤولين والموظفين في مراكز الشباب من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما دعا إلى إجراء تعديلات جوهرية على كيفية إجراء انتخابات مراكز الشباب لضمان المزيد من الشفافية والكفاءة.

​وفي ختام كلمته، أثار النائب قضية "المحكمة الرياضية"، موضحاً أنه بالرغم من تعديل القانون الخاص بها، إلا أنه لم يتم تشكيلها حتى الآن، مطالباً وزير الشباب والرياضة بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات فعلية لتشكيل هذه المحكمة لضمان استقرار المنظومة الرياضية وحل النزاعات بشكل قانوني ومنظم.