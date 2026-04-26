وداعًا لمشاكل الصيف.. خطوات بسيطة لبشرة وشعر مثاليين

مع ارتفاع درجات الحرارة، ينصح الأطباء بزيادة شرب المياه وتناول الفواكه الغنية بالسوائل مثل البطيخ والخوخ، للحفاظ على ترطيب الجسم وحماية البشرة من الجفاف، خاصة مع التعرض المباشر للشمس.

العناية بالبشرة الدهنية في الحر

تواجه صاحبات البشرة الدهنية مشكلات اللمعان وظهور الحبوب في الصيف، لذلك يُفضل استخدام غسول مناسب مرتين يوميًا، مع تطبيق واقي شمس خفيف وخالٍ من الزيوت للحفاظ على توازن البشرة.

إطلالات صيفية مريحة وأنيقة

تتجه موضة صيف 2026 إلى الأقمشة القطنية والخفيفة ذات الألوان الفاتحة، التي تمنح إحساسًا بالراحة والأناقة في نفس الوقت، مع تصاميم بسيطة تناسب الإطلالات اليومية.

مكياج صيفي خفيف

ينصح خبراء التجميل بالاعتماد على مكياج بسيط في الصيف، باستخدام كريمات خفيفة ومرطبات ملونة بدلًا من المستحضرات الثقيلة، للحفاظ على مظهر طبيعي وثابت طوال اليوم.

الشعر في الصيف.. حماية ضرورية

يتأثر الشعر بأشعة الشمس والحرارة، لذلك يُنصح باستخدام زيوت طبيعية أو سيروم لحمايته من الجفاف، مع تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية.

الاهتمام بالصحة في الصيف لا يقتصر على التغذية فقط، بل يشمل أيضًا العناية بالبشرة والشعر واختيار الإطلالة المناسبة، للحفاظ على مظهر صحي ومتوازن طوال الموسم.