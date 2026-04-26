عراقجي يصل قاعدة نور خان العسكرية قرب إسلام آباد
برلمانية: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد أن إرادة المصريين لا تقهر
عيار 21 بالمصنعية الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 بعد آخر ارتفاع
قوات الاحتلال تُغلق عدة طرق في بيت لحم.. ومستوطنون بقطعون أشجار الزيتون بالضفة
الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع نظيره السعودي على رؤية طهران الدبلوماسية لإنهاء الحرب
المؤبد وغرامة نصف مليون لعصابة الاتجار وبيع الأطفال بالمحلة
رئيس وزراء المجر المنتخب يلتقي فون دير لاين لبحث استعادة أموال بلاده.. الأربعاء
جوهر نبيل: الكازينو والمراهنات يتصدران مشهد القمار الرقمي.. وملاحقة المنصات المخالفة
8 ألعاب فردية وكرة اليد.. جوهر نبيل يكشف خارطة الطريق الرياضية حتى 2028
بعد مباحثاته مع نظيره السعودي.. عراقجي يغادر مسقط لإسلام آباد
ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم .. رفع الحد الأدنى للمعاشات ومساواته بالأجور.. مقترحات برلمانية لتحسين أوضاع المتقاعدين
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الجلالة.. ويوجه بإنشاء منطقة سكنية للعاملين بالمدينة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اللجنة المصرية تبدأ توزيع أكثر من نصف مليون عبوة حليب في غزة وسط إشادة بالدور المصري

اللجنة المصرية
اللجنة المصرية
أ ش أ

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن الجهود التي تبذلها اللجنة تمثل عملاً إنسانياً كبيراً في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها القطاع، خاصة مع النقص الحاد في عبوات حليب الأطفال.

وأوضح، في تصريحات خاصة لراديو النيل أن اللجنة المصرية بدأت اليوم توزيع أكثر من نصف مليون عبوة حليب، في خطوة تهدف إلى دعم الأطفال حديثي الولادة والتخفيف من معاناة الأسر، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي امتداداً لدور مصري سابق، حين تم إدخال 10 آلاف عبوة حليب بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم توزيعها على المستشفيات وأقسام المبيت.

وأشار منصور إلى أن عمليات التوزيع انطلقت من شمال قطاع غزة بالقرب من الخط الأصفر، وامتدت إلى مدينة غزة، فيما شملت خلال الأيام الماضية محافظة الوسطى، وفق آليات تنظيمية دقيقة ونقاط توزيع محددة، لافتاً إلى أن هذه المنظومة لم يشهدها القطاع من قبل، خاصة في ما يتعلق بمنع ازدواجية تسلم المساعدات.

وشدد على أن اللجنة المصرية تعمل بشكل مباشر داخل القطاع بالتنسيق مع المؤسسات الأممية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، دون أي تنسيق مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً نجاح اللجنة في بناء شراكات فعالة مع شيوخ القبائل والمخاتير والوجهاء، الذين يمثلون دعماً أساسياً لجهودها.

وأضاف أن العائلات في قطاع غزة تلتف حول اللجنة المصرية، تعبيراً عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر، مشيراً إلى أن مظاهر الامتنان تتجلى في مختلف أنحاء القطاع، سواء في المخيمات أو المفترقات.

وأكد منصور أن المساعدات المصرية، التي تصل عبر عشرات القوافل المحملة بعبوات الحليب ومستلزمات أخرى، لعبت دوراً محورياً في دعم صمود السكان، ومنع محاولات التهجير، في ظل موقف مصري ثابت يؤكد أن “فلسطين للفلسطينيين”.

واختتم بالتأكيد على أن الدور المصري في دعم قطاع غزة، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي، سيظل حاضراً بقوة، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

بشرى

ببدلة زرقاء.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

محمد دياب

محمد دياب يعلن عن فيلم أمريكي جديد.. تفاصيل

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

