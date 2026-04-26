محامٍ في يوم المحاماة.. تفاصيل صادمة في واقعة إنهاء حياة أم على يد نجلها بالإسماعيلية



شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية هزّت الرأي العام، بعدما أقدم شاب يعمل محاميًا على إنهاء حياة والدته داخل مسكن الأسرة، في حادث مأساوي تزامن مع الاحتفال بيوم المحاماة، ما أثار حالة من الصدمة والغضب بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما كشفت عنه التحريات الأولية وأقوال الشهود، فإن الواقعة بدأت داخل المنزل في ظروف غامضة، قبل أن تتطور إلى جريمة مأساوية أودت بحياة الأم، وسط محاولات من بعض أفراد الأسرة لإخفاء آثار الحادث في البداية قبل انكشافه.



وأفادت مصادر أمنية بأن الأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وبدء التحقيقات وسماع أقوال المحيطين بالواقعة، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وأمرت جهات التحقيق بفتح تحقيق موسّع للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه، مع الاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد الأسرة، وبيان ما إذا كان هناك أي خلافات أو مؤثرات أدت إلى وقوع الجريمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، التي تحولت إلى قضية رأي عام، وسط مطالبات مجتمعية بضرورة كشف كافة التفاصيل وتطبيق القانون على مرتكب الجريمة.



وتبقى الواقعة واحدة من أكثر الحوادث إثارة للصدمة خلال الفترة الأخيرة، لما تحمله من طابع إنساني مأساوي وتوقيت مرتبط بيوم رمزي داخل مهنة المحاماة.