حسني عبد ربه يتابع حالة لاعب الإسماعيلي

حرص حسني عبد ربه، المدير الرياضي للنادي الإسماعيلي، على متابعة حالة اللاعب محمد خطاري الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة مودرن الأخيرة في مسابقة الدوري.

وتوجه عبد ربه لزيارة اللاعب للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية، وذلك بعد تلقيه العلاج وخضوعه للمتابعة داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية.

ووجه المدير الرياضي الشكر للدكتور أحمد عبد اللطيف، مدير المجمع الطبي، على اهتمامه الكبير بلاعب الإسماعيلي، وتوفير كافة أوجه الرعاية والمتابعة خلال فترة تواجده بالمجمع، كما حرص على تهنئته بتوليه منصبه مؤخرًا.

وأكدت التقارير أن خطاري يعاني من شرخ في الأنف وارتجاج بسيط، ويحتاج إلى راحة تامة لمدة تقارب أسبوعين.