فرصة للحصول على منح من الهند لمرحلة البكالوريوس 2026 / 2027 .. تفاصيل التقديم

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح للحصول على ( البكالوريوس – الليسانس – التخصص ) وعددها ( 3 ) منح فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا من الهند وبدون نفقات من البعثات.
شروط التقديم للمنحة :
أن يكون المرشح مصري الجنسية .
ألا يزيد سن المتقدم على 22 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2026 .
أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال العامين السابقين وأن تكون دراسته في تخصص يتناسب مع شعبة الثانوية وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات .
ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من الهند من قبل .
بيانات المنحة
يقدم الجانب الهندي للطلبة المصريين الحاصلين على المنح ما يلى :
الدراسة بدون رسوم دراسية – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .
بدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها في الهند .
المنحة تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة. .
يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب الهندي وهو
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/home.
المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :
نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة الهند بعد التقدم على الرابط التالى:
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/home
أصل + صورة من شهادة اجتياز المرشح ل 80 درجة تويفل دولى IBT أو 5.5 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.
أصل + صورة شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها باللغة الإنجليزية .
صورة بطاقة الرقم القومي .
صورة من جواز السفر صالح لمدة 3 سنوات
مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الهندي .
يتقدم الطالب مباشرة للجانب الهندي
آخر موعد للتقديم 15/4/2026 .
علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل آية نفقات عن هذه المنح