بمكونات بسيطة.. طريقة عمل كيكة كريمية بالفراولة والكاسترد

تعد كيكة الكاسترد مع الكريم شانتيه والفراولة من الحلويات الشهية التي تتميز بطعمها الخفيف وقوامها الكريمي المناسب للمناسبات والعزومات.

المكونات:

للكيكة:

3 بيضات

كوب سكر

كوب حليب

كوب زيت

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

فانيليا

للكاسترد:

2 كوب حليب

3 ملاعق كبيرة بودرة كاسترد

2 ملعقة كبيرة سكر

للكريم شانتيه:

1 كوب كريمة خفق باردة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

فانيليا

للتزيين:

فراولة طازجة مقطعة

طريقة التحضير:

أولا: تحضير الكيكة

يتم خفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا حتى يصبح الخليط هشا، ثم يضاف الحليب والزيت مع الاستمرار في الخفق. بعد ذلك يضاف الدقيق والبيكنج باودر تدريجيا حتى يتكون خليط متجانس.

يصب الخليط في قالب مدهون ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج الكيكة.

ثانيا: تحضير الكاسترد

في وعاء على النار، يخلط الحليب مع بودرة الكاسترد والسكر مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام سميكا وكريمي.

ثالثا: تحضير الكريم شانتيه

يخفق الكريم البارد مع السكر البودرة والفانيليا حتى يتضاعف حجمه ويصبح قوامه كريمي وخفيف.

رابعا: التجميع

تترك الكيكة لتبرد تماما ثم تقطع إلى طبقات، وتوضع طبقة من الكاسترد بين كل طبقة كيك، ثم تغطى بالكامل بالكريم شانتيه.

تزين بالفراولة الطازجة حسب الرغبة.

التقديم:

تقدم الكيكة باردة للحصول على أفضل طعم وقوام كريمي مميز.