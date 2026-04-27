الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس فستان أنغام تثير اهتمام السوشيال ميديا

لفتت الفنانة أنغام الأنظار بإطلالة استثنائية، بعدما اختارت فستانا من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد من مجموعته الجديدة للأزياء الراقية لربيع وصيف 2026، لكنها لم تظهر به بصورته الأصلية، حيث خضعت القطعة لبعض التعديلات التي منحتها طابعا خاصا ومميزا.

وقامت أنغام، بالتعاون مع منسقة أزيائها يمنى مصطفى، بإعادة صياغة التصميم بالكامل، إذ تم تغيير لون الفستان بما يتناسب مع إطلالتها، إلى جانب تحويله من تصميم مكون من قطعتين إلى فستان قطعة واحدة، وهو ما ساهم في إبراز قوامها بشكل أكثر انسيابية وأناقة.

وعند مقارنة إطلالة أنغام بالتصميم الأصلي كما ظهر على عارضة الأزياء ضمن عرض الأزياء، يتضح الفارق الكبير بين النسختين، حيث بدا الفستان في صورته الأولى مختلفا تماما من حيث اللون والتفاصيل وطريقة التنفيذ، ما يعكس الجرأة في التعديل والقدرة على إعادة تقديم التصميم برؤية جديدة.

وتؤكد هذه الإطلالة حرص أنغام الدائم على الظهور بشكل متجدد، مع الحفاظ على لمستها الخاصة التي تميز اختياراتها في عالم الموضة، وهو ما يجعلها محط أنظار الجمهور في كل ظهور.