طلب إحاطة بشأن تسعير الكهرباء للعدادات الكودية وتأثيره على محدودي الدخل

تقدم الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الصحية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما أُثير حول آليات تسعير الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية.

وأوضح مرشد، في طلبه، أن التعديلات الأخيرة تضمنت إلغاء نظام الشرائح وفقًا للاستهلاك، وتوحيد سعر الكيلو وات/ساعة على الشريحة الأعلى، وهو ما أدى إلى ارتفاع السعر ليصل إلى 2.74 جنيه، بما يُلغي فلسفة الشرائح التي كانت تراعي الفئات الأقل استهلاكًا والأقل دخلًا.

وأشار إلى أن هذا التوجه قد يمثل خللًا في منظومة العدالة الاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن القرار يفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، خاصة في ظل الحديث عن تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين قطاعات واسعة من المواطنين.

وطالب وكيل لجنة الشؤون الصحية بضرورة دراسة هذا الملف بشكل متأنٍ، والوقوف على أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات قطاع الكهرباء وحماية محدودي الدخل من أية تداعيات سلبي