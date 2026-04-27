الدردير : تحس إن إنبي اللي بيلعب على الدورى مش الزمالك

علق الإعلامي عمرو الدردير علي أحداث الشوط الاول لمباراة الزمالك و إنبي في اللقاء المقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

و كتب الدردير: تحس إن انبي هي اللي بتلعب على الدورى مش الزمالك .

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط الأول حذرًا متبادلًا بين الفريقين، مع محاولات محدودة على المرمى، فيما كانت الخطورة الأكبر لصالح إنبي في الدقائق الأولى.

وكاد حامد عبد الله أن يضع إنبي في المقدمة مبكرًا في الدقيقة الرابعة، بعدما انفرد بالمرمى وسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن عمر جابر تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الزمالك من هدف محقق.

وفي الدقيقة السادسة، هدد إنبي مرمى الزمالك مجددًا من ركلة ركنية ارتطمت بمحمود حمدي الونش، قبل أن يتدخل المهدي سليمان ويبعد الكرة بنجاح.

وحاول الزمالك فرض سيطرته خلال بقية الشوط، لكن دون ترجمة الفرص إلى أهداف، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.