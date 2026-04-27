المصري يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول

تفوق المصري علي سموحة بهدف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد السويس في الجولة الخامسة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المصري في الدقيقة الثالثة، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى لصالح المصري ، نفذها عمرو السعداوي بعرضية قصيرة على القائم الأول قابلها منذر طمين بتسديدة بالرأس سكنت الشباك.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: عميد صوافطة - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - محمد مخلوف - أحمد القرموطي - كريم بامبو - عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: منذر طمين.

ويجلس على دكة البدلاء:

عصام ثروت - مصطفى العش - محمد هاشم - حسن علي - يوسف الجوهري - عمر الساعي - ميدو جابر - أسامة زمراوي - كينجسلي إيدوو.

تشكيل سموحة ضد المصري:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - عبد الرحمن عامر - سمير فكري - خالد الغندور - شريف رضا - محمد سعيد مكرونه - سامادو - عماد فتحي - محمد مصطفى ميدو - صامويل أمادي -محمد رجب.



يجلس على مقاعد البدلاء:



الهاني سليمان، حسام أشرف، بادجي، الحبيب أحمد حسن، أحمد فوزي، حازم سعيد، محمد كوني، هادي عامر، أحمد علي .