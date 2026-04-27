توفير سيارات مياه لأهالى قرية جدة بالوادي الجديد لحين إصلاح عطل الشبكة

أعلن على نجاح رئيس مركز ومدينه باريس بمحافظة الوادي الجديد، عن الدفع بسيارات مياه شرب نقية لتغطية احتياجات أهالى قرية جدة التابعة للمركز بالكامل، بناء على شكوي المواطنين لعدم وجود مياه شرب بسبب خروج محطة المياه عن العمل، حيث جرى التنسيق مع الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالوادي الجديد لتوفير غاطس بديل وسيتم التركيب اليوم وتشغيل المحطه وضخ المياه داخل الشبكة وحل المشكلة.



وفى سياق آخر أعلن علي نجاح رئيس مركز ومدينة باريس، عن استكمال عمل لجنة متابعة النخيل والأشجار التي تروي علي مياه الشرب، وقيام بعض المواطنين باستخدام مياه الشرب بري الزراعات (النخيل والاشجار) بمساحات مختلفة حيث هذة الظاهرة تأثر علي وصول المياه للمواطنين وخاصة مع عدم تركيب عدادات ميهة للمنازل.

- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وقامت اللجنة بتوجيه إنذارات للمواطنين المخالفين بسرعة تركيب عدادات مياه واصلاح التالف او تغيرة وعدم استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها وجرى تحديد يوم الأحد القادم آخر موعد لتقنين اوضاعهم وفي حالة مخالفة ما نص علية القانون سوف يتم إلغاء التعاقد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المتعدين علي مياه الشرب.