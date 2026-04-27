ديني

هل يجوز الاستدانة من أجل التصدق؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول حكم الاستدانة بقصد التصدق، وهل ذلك جائز شرعًا.

ما حكم الاستدانة من أجل التصدق؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الأفضل للمسلم ألا يستدين من أجل التصدق، لأن الصدقة في الأصل تكون عن سعة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الصدقة عن ظهر غنى".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الاستدانة قد تُدخل الإنسان في عبء الدين، وقد يكون هو في حاجة إلى من يعينه، فلا يُحمّل نفسه ما لا يطيق، مؤكدًا أن الأولى أن يتصدق الإنسان مما يملك دون تكلف.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال قام الشخص بالاستدانة بالفعل وتصدق بهذا المال، فإن الصدقة تُقبل إن شاء الله، لكن يظل الدين واجب السداد، ويجب عليه الالتزام برده في الموعد المتفق عليه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الإسلام راعى التوازن بين فعل الخير وعدم الإضرار بالنفس، لذلك وجّه إلى التصدق بما لا يوقع الإنسان في ضيق أو حرج.

