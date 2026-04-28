أحمد موسى: الطائرات المسيرة عنصر حاسم في تغيير موازين الحروب الحديثة

عبد الخالق صلاح

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الطائرات المسيرة باتت تمثل عنصرًا حاسمًا في تغيير موازين الحروب الحديثة، مؤكدًا أنها أصبحت قادرة على قلب المعارك وتحقيق الحسم العسكري في العديد من الصراعات الجارية حول العالم.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الطائرات المسيرة لم تعد مجرد أدوات مساندة، بل تحولت إلى سلاح رئيسي في الحروب الحديثة، حيث تُنفذ مهام كانت في السابق تتطلب طائرات مقاتلة باهظة التكلفة، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 دولة حول العالم باتت تستخدم الطائرات الهجومية المسيرة، وأن ما يقرب من 100 طائرة مسيرة قد تعادل تكلفة طائرة مقاتلة واحدة، لكنها قادرة على إحداث خسائر كبيرة ودقيقة في ساحات القتال.

وأوضح أن العالم يشهد سباقًا محمومًا في تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة المقاتلة، سواء من حيث القدرات أو الحمولة، لافتًا إلى أن نحو 76 دولة تتسابق حاليًا في هذا المجال، في ظل تطور متسارع في استخدام الدرونز عسكريًا.

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تواجه تحديات كبيرة في رصد جميع أنواع الطائرات المسيرة، مؤكدًا أن بعض الصواريخ المستخدمة لاعتراضها قد تصل تكلفة الواحد منها إلى نحو مليون دولار، وهو ما يعكس فجوة كبيرة في التكلفة بين الهجوم والدفاع.

وأضاف أن العديد من الدول الكبرى تستخدم هذه التكنولوجيا في عملياتها العسكرية، موضحًا أن الولايات المتحدة استخدمت هذه الأسلحة في عدد من المناطق التي شنت عليها هجمات، كما تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية، من بينها الهجمات على لبنان. 

تراجع مبيعات تويوتا في مارس وسط ضغوط التوترات الإقليمية

