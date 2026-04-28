فن وثقافة

في عصر الذكاء الاصطناعي.. تايلور سويفت تتحرّك قانونيًا لحماية صوتها وصورتها

أوركيد سامي

في خطوة جديدة تعكس تنامي القلق داخل صناعة الترفيه من تداعيات الذكاء الاصطناعي، اتخذت النجمة العالمية Taylor Swift إجراءات قانونية لحماية هويتها الفنية، عبر التقدّم بثلاثة طلبات لتسجيل علامات تجارية لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة بتاريخ 24 أبريل 2026.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن الطلبات قُدمت من خلال شركتها الخاصة TAS Rights Management، وتشمل علامتين صوتيتين وأخرى بصرية، في محاولة لتأمين عناصر مميزة من شخصيتها الفنية ضد أي استغلال غير مصرح به، خاصة في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقليد الأصوات والصور بدقة عالية.

وتركّز العلامتان الصوتيتان على عبارتين شهيرتين اعتادت سويفت استخدامها عند مخاطبة جمهورها، وهما: “Hey it’s Taylor Swift” و“Hey it’s Taylor”. وتسعى من خلال تسجيلهما كعلامات تجارية إلى منع استخدام صوتها أو تقليده في أعمال رقمية أو إعلانات أو محتوى مزيف دون إذن رسمي.

أما الطلب الثالث، فيتعلق بعلامة بصرية مستوحاة من إحدى أبرز لحظاتها على المسرح خلال جولتها العالمية The Eras Tour، حيث تظهر في صورة مميزة وهي تحمل غيتارًا ورديًا وترتدي زيًا لامعًا. وكانت هذه اللقطة قد استُخدمت سابقًا في الترويج لفيلم الحفلات الخاص بها عبر منصة Disney+، ما يزيد من قيمتها التجارية والفنية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الوسط الفني نقاشًا واسعًا حول حقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح من السهل نسبيًا إعادة إنتاج أصوات وصور المشاهير بطرق قد تضر بسمعتهم أو تُستخدم لأغراض تجارية دون موافقتهم.

ويرى مراقبون أن تحرك سويفت قد يشكل سابقة مهمة تدفع فنانين آخرين إلى اتخاذ إجراءات مشابهة، في محاولة لحماية هوياتهم الإبداعية من التزييف الرقمي، ووضع حدود واضحة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الفني.

سيارات الركاب الكهربائية
