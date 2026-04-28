إغماء قبل الصلاة.. غادة إبراهيم تكشف لصدى البلد تفاصيل أزمتها الصحية

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة مفاجئة خلال الأيام الماضية، والتي أثارت قلق جمهورها.

وقالت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها شعرت بإعياء شديد أثناء استعدادها لأداء للصلاة، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ على الأرض، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتها.

وأضافت أنها لا تزال تعاني من حالة من الدوار، إلى جانب ارتفاع في ضغط الدم، مشيرة إلى أن الأطباء حرصوا على متابعة حالتها بشكل دقيق وإجراء عدد من التحاليل للاطمئنان على استقرار وضعها الصحي.

وأكدت الفنانة أنها غادرت المستشفى وعادت إلى منزلها بعد تحسن حالتها بشكل نسبي، لكنها ستواصل استكمال باقي الفحوصات والتحاليل الطبية خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتعليمات الأطباء وحرصًا على التعافي التام.

وفي ختام تصريحاتها، وجهت غادة إبراهيم رسالة إلى جمهورها، طالبتهم فيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، معربة عن امتنانها لكل من ساندها واطمأن عليها خلال أزمتها الصحية، مؤكدة أن دعم محبيها يمنحها قوة كبيرة لتجاوز هذه المرحلة.