الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيسة الوزراء اليابانية تزور فيتنام وأستراليا الجمعة القادمة

أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية ، اليوم الثلاثاء ، أن رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي ستزور فيتنام وأستراليا الجمعة القادمة في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام تجري خلالها محادثات مع قادتيهما حول سبل تعزيز العلاقات وآخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي دوري:" إن تعزيز علاقاتنا مع فيتنام، إحدى أسرع الاقتصادات نموًا في جنوب شرق آسيا، ومع أستراليا، الشريك الأساسي بين الدول ذات التوجهات المماثلة، أمر بالغ الأهمية لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن تاكاييتشي ستلتقي يوم السبت برئيس فيتنام تو لام، زعيم الحزب الشيوعي الحاكم، ورئيس الوزراء لي مينه هونج، بينما ستجري محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، يوم الاثنين.

وأوضح كيهارا- وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية- أن بلاده تأمل، من خلال لقاءاتها مع فيتنام، في إعادة تأكيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لا سيما في مجالات الأمن الاقتصادي، مثل الطاقة والمعادن الحيوية.

وأضاف كيهارا أن تاكاييتشي ستلقي أيضاً كلمة في فيتنام حول رؤيتها لتطوير برنامج السياسة الدبلوماسية اليابانية الحرة والمفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة للمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي للسعي نحو نظام دولي قائم على القواعد في المنطقة.

وتوقع كيهارا أن يرتقي الزعيمان بالشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة في أستراليا، من خلال تعزيز التعاون في مجالات تشمل الأمن القومي والاقتصادي.

وتتزامن زيارة تاكايتشي إلى أستراليا مع الذكرى الخمسين لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون الأساسية بين البلدين.

