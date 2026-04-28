تكنولوجيا وسيارات

بتصميم أنحف ومعالج أقوى.. ديل تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

أطلقت شركة ديل جهازي XPS 14 و XPS 16 ، مقدمةً بذلك تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة المعاد تصميمها للمشترين الذين يبحثون عن أجهزة أنحف مزودة بأجهزة Intel أحدث، وخيارات شاشة OLED، ودعم Copilot+ PC.

يحمل جهاز XPS 14 رقم الطراز DA14260، بينما يحمل جهاز XPS 16 رقم الطراز DA16260. يتميز كلا الجهازين بهيكل من الألومنيوم المصنّع باستخدام تقنية CNC، مع زجاج Gorilla Glass 3 على مسند راحة اليد، وزجاج Gorilla Glass Victus لمزيد من الحماية. كما قامت شركة Dell بنقل شعار XPS إلى منتصف الغطاء، وهو تغيير بسيط في التصميم بناءً على ملاحظات المستخدمين.

يمكن تجهيز جهاز XPS 14 بمعالج Intel Core Ultra 7 355 أو Core Ultra X7 358H، بينما يأتي جهاز XPS 16 بمعالج Intel Core Ultra X7 358H. يدعم كلا الجهازين تقنية Intel AI Boost NPU بقدرة تصل إلى 50 تيرابايت في الثانية، وبطاقة رسومات Intel مدمجة أو Intel Arc في بعض التكوينات، وذاكرة LPDDR5X تصل سعتها إلى 32 جيجابايت. تشمل خيارات التخزين قرص SSD من نوع PCIe Gen4 بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت في جهاز XPS 14، بينما يأتي جهاز XPS 16 مزودًا بقرص SSD من نوع PCIe Gen4 بسعة 1 تيرابايت.

تُشير شركة ديل إلى أن أداء الذكاء الاصطناعي أسرع بنسبة تصل إلى 57% في جهاز XPS 14، وأسرع بنسبة تصل إلى 78% في جهاز XPS 16. كما تدّعي الشركة أن أداء الرسومات أسرع بأكثر من 50% مقارنةً بالجيل السابق. ويستخدم نظام التبريد مراوح أكبر حجمًا وأقل سُمكًا، تصل إلى 61%، مع ادعاءات بانخفاض درجة حرارة القاعدة بمقدار 8 درجات مئوية، وانخفاض مستوى الضوضاء بنسبة تصل إلى 36%.

يُقدّم جهاز XPS 14 شاشة لمس LCD بدقة 2K أو OLED بدقة 2.8K مقاس 14 بوصة، بسطوع يصل إلى 500 شمعة/م²، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وتقنية Dolby Vision، وتقنية Eyesafe. أما جهاز XPS 16، فيأتي بشاشة لمس OLED بدقة 3.2K مقاس 16 بوصة، بسطوع نموذجي 400 شمعة/م²، وسطوع ذروة 500 شمعة/م²، ومعدل تحديث يتراوح بين 20 و120 هرتز، وتقنية Dolby Vision، وتقنية Eyesafe. وتُشير شركة Dell إلى أن لوحة Tandem OLED تُقلّل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، بينما يُقلّل خيار شاشة LCD بدقة 2K استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 15%.

يشتمل كلا الجهازين على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل تدعم تقنية 4K HDR مع ميزة Windows Hello، ووضوح فيديو 1080p، وأربعة مكبرات صوت بقوة 10 واط مع تقنية Dolby Atmos، وواي فاي 7، وبلوتوث 6.0، وTPM 2.0، ولوحة مفاتيح بدون تداخل، ولوحة لمس حسية. وتشمل المنافذ ثلاثة منافذ Thunderbolt 4 ومنفذ سماعة رأس. يستخدم كلا الطرازين بطارية بسعة 70 واط/ساعة بكثافة 900 واط/لتر، ويدعمان الشحن السريع عبر منفذ USB-C بقوة 100 واط. وتدّعي شركة Dell أن مدة تشغيل Netflix تصل إلى 27 ساعة، وأكثر من 40 ساعة من تشغيل الفيديو محليًا.

يبلغ حجم جهاز XPS 14 309.52 × 209.71 مم، ويتراوح سمكه بين 14.62 و15.20 مم، ويبدأ وزنه من 1.36 كجم. أما جهاز XPS 16 فيبلغ حجمه 352.58 × 237.47 مم، ويتراوح سمكه بين 14.62 و15.40 مم، ويبدأ وزنه من 1.65 كجم. يدعم كلا الجهازين نظام التشغيل Windows Autopilot، ويستخدمان مواد معاد تدويرها، ويأتيان في عبوات مستدامة، ويحملان شهادتي ENERGY STAR 9.0 وEPEAT Gold.

 

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر جهاز XPS 14 من 205,990 روبية، بينما يبدأ سعر جهاز XPS 16 من 278,550 روبية. يتوفر كلا الجهازين عبر موقع Dell الإلكتروني ، ومتاجر Dell الحصرية، ومنافذ بيع مختارة. تشمل عروض الإطلاق استرداد نقدي بنسبة 10% يصل إلى 15,000 روبية على بطاقات بنكية محددة، وخيارات تقسيط بدون فوائد لمدة 9 أو 12 شهرًا، وتمويل بدون دفعة أولى، وحماية من التلف العرضي لمدة عام مقابل 999 روبية، وتمديد الضمان لمدة عام مقابل 2,999 روبية، وحقيبة ظهر Dell EcoLoop مقابل 999 روبية، أو سماعات JBL Tune 770NC مقابل 1,999

