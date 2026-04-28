راندا مصطفى لـ محمد فراج في جلسة استماع بالنواب: «كنت متعذب في الرؤية بمسلسل أب ولكن»

مازحت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الفنان محمد فراج، خلال جلسة الاستماع المنعقدة حاليًا بمقر المجلس لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة المصرية.



وقالت راندا مصطفى، خلال كلمتها موجهة حديثها للفنان محمد فراج: «أنت كنت متعذب في مسألة الرؤية خلال مسلسل أب ولكن»، في إشارة إلى الدور الذي قدمه في العمل الدرامي الذي تناول عددًا من القضايا الأسرية المهمة المرتبطة بالواقع المجتمعي.



ويشارك الفنان محمد فراج في جلسة الاستماع التي تُعقد بحضور ممثلي أربع لجان برلمانية، لمناقشة سبل تطوير التشريعات المنظمة للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، إلى جانب الخبراء والمتخصصين، في إطار بحث آليات الإصلاح التشريعي وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.



وأشادت راندا مصطفى بمسلسل أب ولكن، مؤكدة أن دعوة الفنان محمد فراج للمشاركة في الجلسة جاءت على خلفية تناوله لقضية الرؤية بشكل واقعي، بما يعكس الدور المهم الذي تلعبه الدراما في طرح القضايا المجتمعية ودعم الحوار حولها.



وتُعقد الجلسة برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبمشاركة النائب عمرو الورداني رئيس لجنة الشؤون الدينية، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي.



ومن المقرر أن تشهد الجلسة حضور ممثلين عن وزارات العدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والشباب والرياضة، إلى جانب المستشارة مروة بركات ممثلة المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن عدد من الخبراء والمتخصصين.



وتأتي جلسة الاستماع في إطار حرص لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على تعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات التنفيذية والتشريعية، بما يدعم تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بالملفات الاجتماعية ذات الأولوية.