الإشراف العام
برلمان

راندا مصطفى لـ محمد فراج في جلسة استماع بالنواب: «كنت متعذب في الرؤية بمسلسل أب ولكن»

الفنان محمد فراج
الفنان محمد فراج
ماجدة بدوى

مازحت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الفنان محمد فراج، خلال جلسة الاستماع المنعقدة حاليًا بمقر المجلس لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة المصرية.


وقالت راندا مصطفى، خلال كلمتها موجهة حديثها للفنان محمد فراج: «أنت كنت متعذب في مسألة الرؤية خلال مسلسل أب ولكن»، في إشارة إلى الدور الذي قدمه في العمل الدرامي الذي تناول عددًا من القضايا الأسرية المهمة المرتبطة بالواقع المجتمعي.


ويشارك الفنان محمد فراج في جلسة الاستماع التي تُعقد بحضور ممثلي أربع لجان برلمانية، لمناقشة سبل تطوير التشريعات المنظمة للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، إلى جانب الخبراء والمتخصصين، في إطار بحث آليات الإصلاح التشريعي وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.


وأشادت راندا مصطفى بمسلسل أب ولكن، مؤكدة أن دعوة الفنان محمد فراج للمشاركة في الجلسة جاءت على خلفية تناوله لقضية الرؤية بشكل واقعي، بما يعكس الدور المهم الذي تلعبه الدراما في طرح القضايا المجتمعية ودعم الحوار حولها.


وتُعقد الجلسة برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبمشاركة النائب عمرو الورداني رئيس لجنة الشؤون الدينية، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي.


ومن المقرر أن تشهد الجلسة حضور ممثلين عن وزارات العدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والشباب والرياضة، إلى جانب المستشارة مروة بركات ممثلة المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن عدد من الخبراء والمتخصصين.


وتأتي جلسة الاستماع في إطار حرص لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على تعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات التنفيذية والتشريعية، بما يدعم تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بالملفات الاجتماعية ذات الأولوية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 تحديث الصاغة الآن

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 .. تحديث الصاغة الآن

ترشيحاتنا

الأهلي

من المسئول عن هزيمة الأهلي القاسية أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة؟

أرشيفية

القومية للأنفاق: «الأهرامات» واحدة من 17 محطة ضمن المرحلة الأولى بالخط الرابع

أرشيفية

في ذكرى ميلاده الـ80.. نور الشريف أيقونة الفن الذي لا يغيب

بالصور

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد