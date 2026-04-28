محافظ مطروح يلتقي رؤساء النقابات المهنية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، عدداً من رؤساء النقابات المهنية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والعميد إيهاب نافع مساعد المحافظ، والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد.

وأكد محافظ مطروح خلال اللقاء، أن النقابات المهنية تمثل شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، لما لها من دور مجتمعي فاعل في دعم جهود الجهاز التنفيذي، والمساهمة في صياغة حلول عملية ومبتكرة تسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزز من جودة الحياة في مختلف القطاعات.

كما شدد المحافظ على أهمية توحيد الجهود بين النقابات والجهات التنفيذية، بما يحقق الاستفادة من الخبرات المتخصصة، ويعزز من دور كل نقابة في خدمة أعضائها والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تشاركية تستهدف تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة ومرونة.

واستمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات رؤساء النقابات، موجهاً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة مساعد المحافظ، تضم ممثلين عن النقابات والجهات التنفيذية المعنية، تتولى دراسة الموضوعات المطروحة.

وبحث المحافظ سبل تذليل العقبات الفنية والإدارية، ووضع الحلول المناسبة وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الصالح العام.