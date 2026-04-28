لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.. اعتماد اللائحة المنظمة للمنح الدراسية بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، موافقة مجلس الجامعة اعتماد اللائحة المنظمة للمنح الدراسية ، والتي تأتي انطلاقًا من رسالة جامعة بنها في ترسيخ قيم العلم والبحث والابتكار، وإيمانًا منها بأهمية دعم طلابها وتوفير بيئة تعليمية عادلة تتيح الفرص للجميع، لافتا أن هذه اللائحة جاءت لتنظم آلية منح المساعدات الدراسية والمالية.



وأضاف " الجيزاوي" ، أن جامعة بنها تسعى من خلال هذه اللائحة إلى استقطاب الكفاءات الواعدة محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم اللازم لهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة وخدمة المجتمع،و تحدد هذه اللائحة أنواع المنح المتاحة، وشروط الاستحقاق، وآليات التقديم والاختيار، بما يضمن الشفافية والعدالة في منحها، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور في سياسات الجامعة التعليمية، وبذلك، تشكل هذه اللائحة إطارًا تنظيميًا متكاملًا يترجم التزام الجامعة بمسؤوليتها الأكاديمية والاجتماعية، ويجعل من المنح الدراسية وسيلةً عملية لتحقيق رسالتها في إعداد جيل متميز قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأكد رئيس الجامعة، أن المنح الدراسية تهدف إلى تشجيع التفوق الأكاديمي، وتحفيز الإبداع في مختلف المجالات العلمية والبحثية والفنية والرياضية، إضافةً إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.