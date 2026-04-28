تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على طفل باسوس لجلسة مايو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل، تأجيل محاكمة المتهمين بواقعة التعدي على طفل باسوس ووالده، واستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية وذخائر، دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو كطلب الدفاع لحضور شهود الإثبات ومناقشتهم.



فيما طالب مصطفي جابر دفاع المتهمين بالقضية تأجيل نظر الدعوي كما طلب مناقشة شهود الإثبات الاول والثاني والرابع، كما طلب بعرض مقطع الفيديو المصور لأحد المتهمين في مكان مغاير لمكان الواقعة، وفي نفس توقيت حدوث الواقعة.

وكان المستشار محمد الجندي المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية بمحافظة القليوبية، قد قرر إحالة قضية اتهام 7 أشخاص باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والتلويح بالعنف والشروع في قتل شخص ونجله، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "طفل باسوس" بالقناطر الخيرية، لمحكمة استئناف طنطا، لإدراجها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 809 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، والمعروفة إعلاميا بالتعدي على "طفل باسوس ووالده"، بسبب خلافات عائلية بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن المتهم وعددهم 7 متهمين، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم الشروع في قتل أحمد مرسي، ونجله الصغير محمد أحمد مرسي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية "فرد خرطوش وبندقية خرطوش" وذخائر.