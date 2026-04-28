التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين زد وفاركو في الدوري

انتهت احداث الشوط الأول من مباراة زد و فاركو بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة لمجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل زد في المباراة كالتالي
حراسة المرمى: محمد مزيكا
خط الدفاع: سامح إبراهيم - علي جمال - عبدالله بكري - أحمد كاستيلو
خط الوسط: محمود صابر - أحمد عاطف - زياد طارق - كاباكا
خط الهجوم: مامادو باه - ماتا ماجاسا
بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي :
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
خط الدفاع : محمد جابر - عبد الرحمن رشدان - بابكر ندياي - حسين ياسين - وليد مصطفى
خط الوسط: فتحي محمد - محمد السيد - محمد فخري
خط الهجوم: أليو بادارا - كريم الطيب