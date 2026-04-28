شوبير : اوعى حد يقولي الأهلي عنده أمل في بطولة الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن الأهلي بعد أداء اللاعبين في مباراة أمس أمام بيراميدز.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:' ‘’اوعى حد يقولي الأهلي عنده أمل في بطولة الدوري، بس أنا هقولك الأهلي لو لحق دوري أبطال إفريقيا والمركز التاني يبقي ما يشبه المعجزة''.

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة، في ظل الصراع القوي بين الزمالك وبيراميدز والأهلي قبل آخر ثلاث جولات من الموسم.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، ليحافظ على حظوظه الأقوى في التتويج باللقب، ويتبقى له ثلاث مواجهات قوية تبدأ بمباراة القمة أمام الأهلي يوم 1 مايو، ثم مواجهة سموحة يوم 5 مايو، قبل أن يختتم مشواره أمام سيراميكا كليوباترا.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك، مع تبقي ثلاث مباريات للفريق السماوي أمام إنبي يوم 1 مايو، ثم سيراميكا كليوباترا يوم 5 مايو، قبل مواجهة سموحة في الجولة الأخيرة.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، وما زال يتمسك بآماله في العودة للمنافسة رغم صعوبة الموقف، حيث تنتظره ثلاث مباريات حاسمة أمام الزمالك يوم 1 مايو، ثم إنبي يوم 5 مايو، ويختتم مشواره بمواجهة المصري.

وتبقى الجولات الثلاث المقبلة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب النقاط واشتعال المنافسة بين الثلاثي على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة.