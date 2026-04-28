من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة
حلف بالطلاق بأنه لن يزور أمه فهل يقع الطلاق؟.. أمين الإفتاء: عليه كفارة
درون مفخخة إسرائيلية تلاحق سيارة وتنفجر بها على طريق بلدة الحنية
بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لديها
ترامب: إيران في "حالة انهيار" وتريد من واشنطن فتح مضيق هرمز
بعد إيقاف محمد هاني .. مفاجأة في مباراة الأهلي بالقمة أمام الزمالك
إلغاء واسع للرحلات | مطارات أوروبا في خطر لسبب صادم
الحق سجل قبل انتهاء المدة .. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
لكل عضو دوره.. خالد الجندي: الجوارح تشهد على الإنسان يوم القيامة
إصابة 4 أشخاص فى تصادم 3 سيارات بنجع حمادى .. صور
ضربوا بعض في خلاف عائلي .. التحفظ على هالة سرور وشقيقتها وأسرتها
أخبار العالم

عاهل الأردن: لا استقرار بالمنطقة دون قيام الدولة الفلسطينية

أ ش أ

 أكد عاهل الأردن الملك عبدﷲ الثاني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء،أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

وشدد الملك، خلال اللقاء الذي حضره الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، على رفض الأردن لأية إجراءات إسرائيلية تهدف إلى استغلال الأوضاع في المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، وحرص المملكة على حشد موقف دولي فاعل في هذا الإطار.

وبحث اللقاء خطورة الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، إذ شدد الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الإجراءات غير الشرعية التي تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

و عن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أكد الملك استمرار المملكة بالقيام بدورها التاريخي في رعاية هذه المقدسات، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

و لفت إلى ضرورة ضمان إدخال المساعدات الإغاثية إلى جميع المناطق في غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية هناك.

وأكد الملك دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الزعيمان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم قضايا الأمة.

من جانبه، ثمن الرئيس الفلسطيني جهود الأردن المستمرة، في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

حضر اللقاء من الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.

كما حضره من الجانب الفلسطيني، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب الرئيس حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى عمان عطاﷲ خيري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة أحذر وضعها في الإيرفراير.. هل الزواج بعد الأربعين فرصة أم مخاطره؟

الجواز بعد سن الأربعين

الجواز بعد الأربعين| فرصة تانية ولا مخاطرة؟.. خبيرة علن نفس تجيب

طاجن ورق العنب بالريش

طريقة عمل محشي ورق العنب بالريش

بالصور

طريقة عمل برجر شاورما .. بطعم غني وقوام مثالي

طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما

أعراض الرحم ذو القرنين.. وهل يؤثر على الحمل؟

الرحم ذو القرنين
الرحم ذو القرنين
الرحم ذو القرنين

إقبال غير مسبوق على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .. صور

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

التهاب الزائدة الدودية.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الزائدة الدودية
الزائدة الدودية
الزائدة الدودية

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد