مشادة كلامية بين عبد الواحد السيد وشريف حازم بسبب الأهلي والزمالك

شهدت حلقة برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر، نقاشًا ساخنًا بين عبدالواحد السيد حارس الزمالك السابق وشريف حازم لاعب الأهلي السابق، حول المنافسة في الدوري المصري، وفرص الزمالك في حسم اللقب خلال المرحلة المقبلة.

وأكد السيد أن لاعبي الزمالك تعرضوا لضغط كبير خلال مباراة إنبي، بعدما خرجوا عن إطار الاستمتاع بالمباريات وأصبحوا مطالبين بالنتائج، مشيرًا إلى أن الفريق كان يقدم مستويات جيدة سابقًا لأنه لم يكن تحت ضغط، في ظل أزمات وقف القيد وتأخر المستحقات.

وأضاف أن المباريات الثلاث الأخيرة وضعت اللاعبين تحت ضغط واضح، محذرًا من التسرع في الحديث عن حسم الدوري، مؤكدًا أن البطولة لم تنته بعد، وأن الزمالك ما زال أمامه ثلاث مباريات وكل شيء وارد. كما شدد على ضرورة تركيز اللاعبين، معتبرًا أن مواجهة الأهلي قد تمثل فرصة أخيرة للأحمر لتعويض موسمه.

من جانبه، قال شريف حازم إن الأهلي دائمًا يتفوق على الزمالك في مختلف الظروف، وهو ما رفضه عبدالواحد السيد، مؤكدًا أن هذا الطرح غير منطقي، مستشهدًا بفترة المدرب جوميز التي عجز خلالها الأهلي عن الفوز على الزمالك في خمس مباريات متتالية.

وعقب الجدل، حرص شريف حازم على الاعتذار لعبدالواحد السيد على الهواء، مؤكدًا احترامه الكبير له، وأن حديثه لم يكن يقصد به الإساءة أو التقليل.