حماة الوطن يُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال في احتفالية كبرى بيوم اليتيم

نظمت الأمانة المركزية للتضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتورة مها الأنصاري، احتفالية كبرى بمناسبة يوم اليتيم، في مشهد إنساني مفعم بالمحبة والفرحة، استهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال، وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وشهدت الفعالية تنوعًا لافتًا في فقراتها، حيث تضمنت مجموعة من الألعاب الترفيهية والأنشطة التفاعلية التي أضفت أجواءً من المرح، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال، الذين كانوا محور الاهتمام وأبطال هذا اليوم، وسط حالة من السعادة الغامرة التي ارتسمت على وجوههم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مها الأنصاري أن الاحتفال بيوم اليتيم ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو رسالة إنسانية تعكس مدى التزام المجتمع تجاه أطفاله، مشيرة إلى أن إدخال الفرحة على قلوب الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهود.

وأضافت أن حزب حماة الوطن يضع دعم الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياته، انطلاقًا من إيمانه بأن بناء الوطن يبدأ من رعاية أبنائه، والعمل على توفير بيئة داعمة تزرع فيهم الأمل وتفتح أمامهم آفاق المستقبل.

وأكدت الأمانة أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتي في إطار الدور المجتمعي والإنساني للحزب، وحرصه على تعزيز قيم التكافل، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وإنسانية.

واختُتمت الاحتفالية بأجواء مليئة بالبهجة، في رسالة تؤكد أن العمل المجتمعي الحقيقي يبدأ من رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وترسيخ قيم المحبة والتكافل داخل المجتمع.