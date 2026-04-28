الغمري يحذر: مخططات تستهدف تفكيك الدولة المصرية وتحركات خارجية لضرب المصالح الإستراتيجية

حذّر الإعلامي حسام الغمري من خطورة ما وصفه بالمخططات الراهنة التي تستهدف الدولة المصرية، مؤكداً أن الأمر يتجاوز محاولات تغيير الحكومات إلى مشروع أوسع يهدف إلى تفكيك الدولة وإعادة رسم خريطة المنطقة.

وخلال مداخلة له في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، استعرض الغمري ما اعتبره تحركات لأذرع جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة، مشيراً إلى ارتباطها بعمليات عدائية، إضافة إلى دورها في تشكيل كيانات ضغط تستهدف المصالح الاستراتيجية لمصر.

وأوضح أن بعض الكيانات التي تظهر على الساحة حالياً تمثل، بحسب تعبيره، "حصان طروادة" أو أدوات غير مباشرة تُستخدم من قبل أجهزة مخابرات دولية لإثارة الاضطرابات وإشعال الصراعات في المنطقة.

وشدد الغمري على أهمية اليقظة والحذر في المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن هذه الجماعات لم يعد لديها أمل في الوصول إلى الحكم، ما دفعها — وفق قوله — إلى تبني نهج يستهدف إضعاف الدولة المصرية بدعم وتمويل خارجي. كما أكد ضرورة عدم الاستهانة بأي تحركات تنظيمية، مهما بدت محدودة، محذراً من تداعياتها المحتملة.