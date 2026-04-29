خالد جاد الله: الأهلي لن ينهار.. وفقدان السيطرة سبب الأزمات في الفريق

الأهلي وبيراميدز
محمد سمير

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق لم ينهار رغم تراجع النتائج، مشيرًا إلى أن غياب التوازن في الصفقات وبعض القرارات الفنية أثّر على الأداء.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "الأهلي لن ينهار، وحقق جميع بطولات ألعاب الصالات في الموسم الحالي، ومفيش فريق بيحقق كل البطولات بشكل مستمر".

وأضاف: "اللاعبون حاليًا أكثر وعيًا، وبيقيموا كل حاجة، سواء المدرب أو مدير الكرة، ولما المنظومة تكون مستقرة، اللاعب بيكون ملتزم بشكل أكبر".

وتابع: "الأهلي في ملف الصفقات ما راعاش وجود لاعبين في كل مركز، الموضوع مش بالكم لكن بالكيف".

وواصل: "الفريق محتاج مدافع، وبيعاني منذ رحيل رامي ربيعة، وكمان بعد رحيل أكرم توفيق ما تمش تعويضه بشكل مناسب في وسط الملعب".

وأشار إلى: "كان لازم يتم احتواء عمرو السولية وتجديد عقده لموسمين بدل ما يتم تجاهله بالشكل ده".

وأضاف: "بداية فقدان السيطرة على الفريق بتيجي من رحيل لاعبين مؤثرين، إلى جانب إن بعض الصفقات الجديدة بعيدة عن المستوى المطلوب، وفي لاعبين ما يستحقوش الانضمام للفريق".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لاعب زي إمام عاشور لازم يكون من الفئة الأولى ماديًا، لكن لما بيشارك أحيانًا بيخرج نفسه من أجواء المباراة وبيكون أداؤه متأثر، وده ممكن يكون بسبب الفروق في الرواتب، وكمان زيزو بيعاني من بطء في اتخاذ القرار، وده ظهر في مباراة بيراميدز".

الأهلي خالد جاد الله النادي الأهلي تراجع النتائج بيراميدز

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

