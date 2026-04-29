«الغندور» يكشف تفاصيل صرف جزء من مستحقات لاعبي مودرن سبورت واستثناء ثنائي الفريق من المستحقات

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي مودرن سبورت، بعد الفوز في المباراة الماضية على الإسماعيلي، قرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وأضاف الغندور، عبر برنامجه «ستاد المحور»، أن النادي صرف «ربع مرتب» لكل اللاعبين، باستثناء الثنائي محمد دسوقي وعبدالرحمن شيكا، بسبب «الاستوري» التي هاجم فيها اللاعبان إدارة النادي، حيث تم تحويلهما للتحقيق.

وتابع أن مجلس إدارة النادي قرر ربط صرف «ربع المرتب» بنتائج المباريات، بحيث يحصل اللاعبون على المستحقات حال تحقيق الفوز، بينما لن يتم صرف أي مبالغ في حال الخسارة.

واختتم بأن الإدارة قامت بصرف مكافأة خاصة للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الإسماعيلي، بعد نجاحهم في تحقيق الفوز وتقديم أداء جيد أمام الدراويش.