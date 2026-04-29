في يومه العالمي.. فوائد الرقص على الصحة

يحتفي العالم اليوم في ال 29 من إبريل باليوم العالمي للرقص، ويمكن أن يكون الرقص وسيلة للحفاظ على اللياقة البدنية للأشخاص من جميع الأعمار والأشكال والأحجام.

يمكن للرقص أن يحسن من قوة عضلاتك، وقدرتك على التحمل، ولياقتك البدنية.

فوائد الرقص على الصحة

يمكن أن يكون الرقص وسيلة للحفاظ على اللياقة البدنية للأشخاص من جميع الأعمار والأشكال والأحجام. وله فوائد بدنية ونفسية عديدة، منها:

تحسن حالة قلبك ورئتيك

زيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل واللياقة الحركية

زيادة اللياقة الهوائية

تحسين قوة العضلات وتوترها

إدارة الوزن

عظام أقوى وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام

تحسين التنسيق وخفة الحركة والمرونة

تحسين التوازن والإدراك المكاني

زيادة الثقة البدنية

تحسن في الأداء العقلي

تحسن الصحة العامة والنفسية

زيادة الثقة بالنفس واحترام الذات

مهارات اجتماعية أفضل