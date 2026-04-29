رصف طريق سنباط – شرشابة بمركز زفتى ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال تنفيذ الطبقة التشريبية بطريق سنباط – شرشابة بمركز زفتى، بطول 2.5 كم، والذي تنفذه مديرية الطرق والنقل بالغربية،وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 م .

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق الداخلية والرابطة بين القرى، تنفيذًا لخطة شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن طريق سنباط – شرشابة يُعد من الطرق الحيوية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من أهالي مركز زفتى، مؤكدًا أن أعمال الرصف الجارية تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين وضمن أولويات العمل الميداني لتحسين جودة الحياة داخل القرى والمراكز.