معهد الدراسات الدبلوماسية: مصر وباكستان تدعوان لطاولة التفاوض لإنهاء حرب إيران وأمريكا

قالت الدكتورة فرحات آصف، رئيسة معهد السلام والدراسات الدبلوماسية، تعليقًا على تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم منذ عام 2025، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هذه التطورات تعكس وجود تباين واضح في الرؤى بين واشنطن وتل أبيب.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها سبق وأن نبهت إلى مؤشرات هذا التباين، موضحة أن "هذا التصدع بات ظاهرًا للجميع".

وأشارت إلى أن الحرب بدأت في وقت كانت فيه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة، خاصة عبر وساطة سلطنة عمان، موضحة أنها كانت تتابع تلك الجهود الدبلوماسية في مسقط قبل أن تتوقف فجأة مع اندلاع العمليات العسكرية.

وتابعت أن وزير الخارجية العماني نفسه بدا متفاجئًا من اندلاع الحرب، في ظل توقعات كانت تشير إلى استمرار المسار التفاوضي.

كما لفتت إلى أن بعض التقديرات لم تكن مرتبطة فقط بملف امتلاك إيران للسلاح النووي من عدمه، وإنما أيضًا برؤية إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، لإيران باعتبارها تهديدًا مباشرًا لسيادتها وأمنها في المنطقة.

وأكدت أن هناك تصاعدًا في الأصوات الإقليمية، بما في ذلك باكستان ومصر وعدد من الدول، الداعية إلى العودة لطاولة التفاوض ومعالجة القضايا العالقة بطرق سلمية.