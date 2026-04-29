زراعة الإسماعيلية تعلن انطلاق حصاد القمح وتتابع انتظام التوريد

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

في هذا السياق، تواصل مديرية الزراعة برئاسة الدكتور محمد عطوه جمال الدين، وكيل وزارة الزراعة، جهودها الميدانية لمتابعة أعمال حصاد محصول القمح بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب متابعة انتظام منظومة التوريد.

وانطلقت أعمال الحصاد بزمام مركز فايد، وذلك بأرض المزارع أحمد المهيري، المقامة على مساحة ١٠٠ فدان والمنزرعة بالصنف مصر ٣، حيث شملت المتابعة التأكد من جاهزية المحصول للحصاد وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن تنفيذ عمليات الحصاد في التوقيت المناسب وتحقيق أعلى إنتاجية وجودة ممكنة للمحصول.

كما تضمنت الجولة توجيه المزارعين بزيادة معدلات توريد القمح إلى الصوامع والمطاحن والشون، إلى جانب تشجيع التوسع في زراعة القمح خلال الموسم المقبل.

واستعرضت الجولة عددًا من الأصناف المتميزة والمتنوعة من القمح، تمهيدًا لاختيار الأنسب للزراعة خلال المواسم القادمة، وبلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح بزمام فايد نحو ١٤٨٩ فدانًا.

وفي سياق متصل، شملت المتابعة تفقد شونة أبوسلطان، حيث بلغت كمية القمح الموردة بها نحو ٢٣ طنًا تراكميًا منذ بدء موسم التوريد الرسمي في ١٥ أبريل ٢٠٢٦، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام عمليات الاستلام وتيسير الإجراءات أمام المزارعين.

ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة لقطاع الزراعة، وتعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.