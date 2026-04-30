ثروت الزيني: مصر تمتلك فائضًا 20% من الدواجن وتستهدف التوسع بالتصدير | فيديو
خارجية الاحتلال : 175 ناشطًا من الأسطول المتجه لغزة في طريقهم إلى إسرائيل سلميًا
معروض على البرلمان .. قواعد جديدة لزيادة المعاشات وامتيازات إضافية للمُستفيدين
خبيرة تربوية: الاحتواء بديل التسلط في تربية المراهقين
منال عوض تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بعيد العمال: «عمال مصر رمز الكفاح وبناة التنمية»
عودة الأجواء الحارة.. تنبيه من الأرصاد حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم
بداخله 8 أشخاص .. انهيار كتلة صخرية في منجم فحم بمنطقة ماغادان الروسية
شروط جديدة للمعاش المبكر .. مشروع قانون أمام البرلمان
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تعتمد مشروع قانون الأسرة وصندوق دعمها تمهيدا لإحالتهما للبرلمان
الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة مع ساعات النهار وتحذيرات من الشبورة على الطرق
إيران .. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة في منطقة دامن
بدء امتحانات شهر ابريل 2026 .. والمدارس تحذر: لا إعادة للطلاب المتغيبين
محافظات

البحر الأحمر تبدأ مرحلة جديدة لإدارة المخلفات بإغلاق المقلب العمومي وتفعيل منظومة متكاملة للمعالجة

ابراهيم جادالله

أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بدء تنفيذ مرحلة جديدة من تطوير منظومة النظافة بالمحافظة تحت مسمى "الضبط الميداني الشامل"، في إطار خطة تستهدف إنهاء الأساليب التقليدية في التعامل مع النفايات والاعتماد على منظومة حديثة أكثر كفاءة واستدامة.

وجاء هذا التحرك بالتزامن مع تفعيل قرار الإغلاق الكامل للمقلب العمومي، حيث تم وقف استقبال كافة أنواع المخلفات به، مع إعادة تخصيصه ليقتصر على مخلفات الهدم والبناء فقط، ضمن جهود إعادة تنظيم منظومة إدارة النفايات والحد من آثارها البيئية.

وفي سياق حماية البيئة الساحلية، وجه المحافظ بحظر استقبال المخلفات العضوية ومخلفات الأشجار داخل الموقع القديم، مع نقل منظومة العمل بالكامل إلى المركز اللوجستي الجديد للمخلفات، الذي يعتمد على تقنيات حديثة في المعالجة والتدوير، بما يسهم في تقليل مصادر التلوث التقليدية.

وخلال اجتماع موسع ضم قيادات تنفيذية وممثلي جهاز شؤون البيئة وجمعية "هيبكا"، شدد البرقي على أهمية تطوير المنظومة وفق رؤية تجمع بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية، معلناً اعتماد بروتوكول تشغيل موحد يربط بين محطة المعالجة ومصنع التدوير والمدفن الصحي في نطاق واحد متكامل.

ويساعد هذا التكامل في تسريع عمليات الفرز والتخلص النهائي وتقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة إعادة التدوير. كما تناول الاجتماع استعراض المسارات اللوجستية التي تم تنفيذها، وبحث الإجراءات العاجلة لنقل محطة المعالجة والمصنع إلى الموقع الجديد بكامل طاقتهما، مع ضمان استمرار العمل دون توقف خلال فترة الانتقال، بما يحافظ على استقرار خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

سرقة تيار واتلاف ملفات هامة.. 3 وقائع فساد بالكهرباء تتعدى 50 مليون جنيه

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026.. احسب الزيادات الجديدة

رسميًا بهذا الموعد.. وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026 فلكيا

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

