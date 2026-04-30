قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
المالية تعلن ضخ مليار دولار لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية
التعليم: غلق رابط استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 .. الأحد القادم
بدء صرف 355 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

رونالدو يطارد الخلود.. كم يفصل النجم البرتغالي عن هدفه الأسطوري رقم 1000؟

أمينة الدسوقي

يواصل كريستيانو رونالدو كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية الاستثنائية، بعدما أضاف هدفا جديدا إلى سجله الحافل، مقتربًا أكثر من تحقيق إنجاز تاريخي طالما اعتبر ضربا من الخيال في عالم كرة القدم.

هدف جديد يعزز مسيرة لا تتوقف

في مواجهة قوية ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين، قاد رونالدو فريقه النصر للفوز على الأهلي بهدف مميز، جاء عبر ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 76، مستغلًا عرضية دقيقة من ركلة ركنية. هدف يعكس خبرة اللاعب الكبيرة وقدرته المستمرة على الحسم داخل منطقة الجزاء.

خطوة نحو المجد في الدوري السعودي

بهذا الهدف، رفع قائد النصر رصيده إلى 99 هدفا في الدوري السعودي، ليصبح على بُعد هدف واحد فقط من الوصول إلى حاجز الـ100 هدف في المسابقة، وهو إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة أرقامه القياسية.

30 هدفا تفصل رونالدو عن التاريخ

على مستوى مسيرته الاحترافية، بلغ رونالدو 970 هدفا، ما يعني أنه يحتاج إلى 30 هدفا فقط لبلوغ الرقم الأسطوري 1000 هدف رسمي وهو رقم لم يسبق أن وصل إليه أي لاعب في تاريخ كرة القدم، ما يجعل النجم البرتغالي على أعتاب كتابة تاريخ غير مسبوق.

أرقام مذهلة عبر محطات متعددة

توزعت أهداف رونالدو على مسيرته مع الأندية والمنتخب بشكل لافت، حيث سجل 450 هدفا مع ريال مدريد، و145 مع مانشستر يونايتد، و101 بقميص يوفنتوس، و5 أهداف مع سبورتنغ لشبونة، إضافة إلى 126 هدفا مع النصر، فضلا عن 143 هدفا مع منتخب البرتغال أرقام تعكس استمرارية نادرة على أعلى مستوى.

إشادات عالمية وأضواء مسلطة

لم يمر هدف رونالدو الأخير مرور الكرام، إذ حظي بإشادات واسعة من وسائل الإعلام العالمية، التي أكدت أن اللاعب يقترب أكثر من تحقيق إنجاز الألف هدف وأجمعت التقارير على أن ما يقدمه النجم البرتغالي في هذا العمر يعكس احترافية استثنائية وقدرة مذهلة على الحفاظ على مستواه البدني والفني.

هل يتحقق الحلم قريبا؟

مع استمرار الموسم وتوالي المباريات، تتجه الأنظار نحو كل ظهور لرونالدو، في انتظار الهدف الذي يقربه أكثر من الرقم التاريخي وبين الطموح والإصرار، يبدو أن رحلة الألف هدف لم تعد حلمًا بعيدًا، بل واقعًا يقترب خطوة بعد أخرى.

لا يلاحق كريستيانو رونالدو الأرقام فحسب، بل يعيد تعريف المستحيل في كرة القدم، مؤكدا أن الأساطير لا تعرف حدودا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

طرح شقق سكنية

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

ترشيحاتنا

روجيريو سيني

قصة الحارس الهداف.. رحلة روجيريو سيني الاستثنائية وأرقام تاريخية لاتنسى

الزمالك

أحمد حسن: القمة قد تشهد مفاجأة في تشكيل الزمالك

الزمالك

سيناريوهات الحسم.. هل يتوج الزمالك بالدوري أمام الأهلي؟

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد