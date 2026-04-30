دار الأوبرا تجمع مصر واليابان في حفل «عالم واحد.. ألحان متعددة».. السبت 2 مايو

تنظم دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة، حفلًا فنيًا بعنوان "عالم واحد.. ألحان متعددة"، في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين مصر واليابان، وذلك في السابعة والنصف مساء السبت 2 مايو على المسرح الصغير.

ويشارك في الحفل مجموعة من نجوم العزف والغناء الأوبرالي في البلدين، من بينهم الباص باريتون ماساشي توموسوجي، وعازفة البيانو آية خليفة، وصوليست الكمان ياسر الصيرفي، إلى جانب ضيفي الشرف العازفين أمير عوض وكيكو ناكامارو (بيانو).

ويتضمن برنامج الحفل مزيجًا متنوعًا من الأعمال الموسيقية التي تجمع بين أشهر الأوبرات الكلاسيكية والموسيقى المصرية والتقليدية اليابانية والعالمية، من بينها: المقدمة الأولى لباخ، و"لحظة موسيقية" لفرانز شوبرت، و"فانتازيا كارمن" لساراسات، و"الفالس الثاني" لشوستاكوفيتش، و"طقطوقة إيه العبارة" لأبو بكر خيرت، و"ارفع نظرك إلى نجوم الليل" لناكامورا، و"قمر القلعة" لرينتارو تاكي، وغيرها.

ويأتي هذا الحفل ليجسد تناغم القوى الناعمة العالمية، حيث تصبح الموسيقى لغة للتواصل بين ممثلي الشعبين الصديقين، وتبرز قدرة الإبداع على تجاوز الحدود الثقافية، بما يسهم في خلق حوار إنساني راقٍ يعكس روح الانفتاح والتقارب بين الشعوب.