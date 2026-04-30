السفن أب بالجيلي.. تريند الصيف الأكثر انتشارا

تصدر مشروب السفن اب قائمة المشروبات الصيفية الأكثر انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل مذاقه المنعش وسهولة تحضيره في المنزل.

ويجمع هذا المشروب بين الانتعاش واللمسة الجمالية الجذابة، خاصة عند تقديمه بطبقات من الجيلي والفواكه، ما يجعله خيارا مثاليا لمواجهة حرارة الصيف والاستمتاع بمذاق مختلف دون مجهود كبير.

المكونات

1 كوب بارد

1 باكيت جيلي بأي نكهة مفضلة

1 كوب ماء مغلي

مكعبات ثلج

شرائح ليمون أو فراولة حسب الرغبة

أوراق نعناع للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير

يذاب الجيلي في الماء المغلي مع التقليب الجيد حتى يذوب تماما.

يترك الجيلي جانبا حتى يهدأ ويصبح دافئا دون أن يتماسك.

يوضع الثلج في أكواب التقديم ثم تضاف شرائح الفاكهة.

يسكب مقدار من الجيلي فوق الثلج.

يضاف مشروب البارد تدريجيا.

يقلب المشروب برفق ويقدم فورا مع التزيين بأوراق النعناع.